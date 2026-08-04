Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Pometalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 4SB brez emisij s hidravličnim praznjenjem posode, okroglim filtrirnim sistemom in velikim delovnim prostorom zaradi 4 stranskih krtač.
Pometalni stroj s sedežem KM 100/120 R Bp Pack 4 SB je izjemno robusten pometač srednje velikosti s sedežem za različna čistilna opravila z visokim praznjenjem posode za notranje in zunanje površine. S štirimi stranskimi krtačami se največja površinska zmogljivost podvoji. Velika delovna širina omogoča pometanje vse do roba, tudi na padajočih robovih. Varnost zagotavlja velik stranski previs prostorsko varčnih zložljivih stranskih krtač. Plavajoči valj s krtačo zagotavlja odličen rezultat čiščenja tudi pri največji delovni hitrosti 6 km/h. Veliko posodo za odpadke je mogoče hidravlično dvigniti do 1,5 metra za priročno odlaganje umazanije v posodo. Preizkušen okrogel sistem filtrov z veliko površino filtra (6 m²) in samodejnim čiščenjem filtra omogoča pometanje brez prahu ves čas in zagotavlja zanesljivo čistočo. Vozniški sedež pometača s sedežem je ergonomsko nastavljiv za dobro vidljivost v vse smeri. Vsi upravljalni elementi so pregledno razporejeni in enostavno dostopni. Deli, povezani z vzdrževanjem, kot sta filter in valj s krtačo, so enostavno dostopni in jih je mogoče odstraniti brez orodja.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Posebno velika delovna širinaPodvoji zmogljivost polaganja. Varno pometanje na padajočih robovih zaradi velikega stranskega previsa. Zložljive stranske krtače omogočajo vožnjo skozi ozke prostore.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemSamodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu. Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo. Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Velika površina filtra
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|13800
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|3
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|985
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|987
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Možnost pritrditve Home Base
Področja uporabe
- Odlično primerno za čiščenje železniških peronov
- Idealno tudi na področju logistike, na primer za čiščenje skladišč
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih