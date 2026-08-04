Pometalni stroj s sedežem KM 100/120 R Bp Pack 4 SB je izjemno robusten pometač srednje velikosti s sedežem za različna čistilna opravila z visokim praznjenjem posode za notranje in zunanje površine. S štirimi stranskimi krtačami se največja površinska zmogljivost podvoji. Velika delovna širina omogoča pometanje vse do roba, tudi na padajočih robovih. Varnost zagotavlja velik stranski previs prostorsko varčnih zložljivih stranskih krtač. Plavajoči valj s krtačo zagotavlja odličen rezultat čiščenja tudi pri največji delovni hitrosti 6 km/h. Veliko posodo za odpadke je mogoče hidravlično dvigniti do 1,5 metra za priročno odlaganje umazanije v posodo. Preizkušen okrogel sistem filtrov z veliko površino filtra (6 m²) in samodejnim čiščenjem filtra omogoča pometanje brez prahu ves čas in zagotavlja zanesljivo čistočo. Vozniški sedež pometača s sedežem je ergonomsko nastavljiv za dobro vidljivost v vse smeri. Vsi upravljalni elementi so pregledno razporejeni in enostavno dostopni. Deli, povezani z vzdrževanjem, kot sta filter in valj s krtačo, so enostavno dostopni in jih je mogoče odstraniti brez orodja.