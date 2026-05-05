Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R G
Vsestranski pometalni stroj KM 100/120 R G s priročnim, hidravličnim visokim praznjenjem posode in učinkovitim sistemom okroglih filtrov s samodejnim čiščenjem za pometanje skoraj brez prahu.
Ne glede na to, ali delate v zelo prašnih zunanjih prostorih ali v dobro prezračenim notranjih prostorih: robusten Kärcherjev pometalni stroj KM 100/120 R G navdušuje s svojo vsestranskostjo, odličnim rezultati pometanja in veliko možnostmi, ki jih je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam strank. Zahvaljujoč plavajoči valjčni kratči se brez težav spodada z rajrazličnejšimi teksturami tal, medtem ko velika 120-litrska posoda za odpadke, vrtljiva stranska krtača in delovna hitrost 7 km/h zagotavljajo celovito in hitro pometanje. Stroj se preprosta in ergonomsko upravlja, ima priročno in samodejmo visoko praznjenje posode (do 152 cm) in odličen pogled na območja, ki jih je potrebno očistiti. Preizkušen sistem okroglih filtrov s površino filtra 6m² omogoča nadaljevanje pometanja skoraj brez prahu - samodejno čiščenje filtra podvoji življenjsko dobo filtra in ščiti zdravje uporabnika ne glede na količino umazanije. Poleg tega izbirni kompleti za pritrditev omogočajo še dodatno prilagoditev opreme tako, da izpolni praktično vse individualne zahteve.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanjeVisoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Veliko območje filtra s samodejnim čiščenjem filtraSamodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu. Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo. Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|hidravlično
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|6,3
|Vrsta pogona
|Bencin
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|7000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|8890
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|7
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|572,92
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|570
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|575
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Katalizator
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
- Možnost pritrditve Home Base
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Primeren za zunanja skladišča, mesta za pretovarjanje in gradbišča