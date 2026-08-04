Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R G 2SB
Vsestranski pometalni stroj KM 100/120 R G 2SB s sedežem, priročnim, hidravličnim praznjenjem posode in učinkovitim okroglim filtrom z avtomatskim čiščenjem za praktično pometanje.
Ne glede na to, ali delate v zelo prašnih zunanjih prostorih ali v dobro prezračevanih notranjih prostorih: robustni Kärcherjev pometalni stroj KM 100/120 R G 2SB navdušuje s svojo veliko vsestranskostjo, odličnimi rezultati pometanja in številnimi možnostmi prilagoditve. Zahvaljujoč plavajoči valjčni krtači se brez težav spopade z najrazličnejšimi teksturami tal, velika prostornina posode za odpadke 120 litrov, vrtljiva stranska krtača in delovna hitrost 7 km/h pa zagotavljajo temeljito in hitro pometanje, ki ne poškoduje pohištva ali stroja. Serijsko vključena utripajoča luč povečuje varnost pri delu. Uporabniki imajo koristi od preprostega in ergonomskega upravljanja, udobnega in samodejnega praznjenja posode v višino (do 152 cm) ter odličnega pogleda na površine, ki jih je treba očistiti. Preizkušen okrogel sistem filtrov s površino filtra 6 kvadratnih metrov omogoča neprekinjeno pometanje praktično brez prahu – samodejno čiščenje filtra podvoji življenjsko dobo filtra in ščiti zdravje uporabnika ne glede na količino umazanije. Poleg tega opcijski kompleti priključkov omogočajo prilagoditev opreme praktično vsem zahtevam strank.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanjeVisoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Veliko območje filtra s samodejnim čiščenjem filtraSamodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu. Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo. Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|hidravlično
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|6,3
|Vrsta pogona
|Bencin
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|7000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|8890
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|7
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|585,42
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|570
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|587,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1700 x 1290 x 1500
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Katalizator
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
- Možnost pritrditve Home Base
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Primeren za zunanja skladišča, mesta za pretovarjanje in gradbišča