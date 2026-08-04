Ne glede na to, ali delate v zelo prašnih zunanjih prostorih ali v dobro prezračevanih notranjih prostorih: robustni Kärcherjev pometalni stroj KM 100/120 R G 2SB navdušuje s svojo veliko vsestranskostjo, odličnimi rezultati pometanja in številnimi možnostmi prilagoditve. Zahvaljujoč plavajoči valjčni krtači se brez težav spopade z najrazličnejšimi teksturami tal, velika prostornina posode za odpadke 120 litrov, vrtljiva stranska krtača in delovna hitrost 7 km/h pa zagotavljajo temeljito in hitro pometanje, ki ne poškoduje pohištva ali stroja. Serijsko vključena utripajoča luč povečuje varnost pri delu. Uporabniki imajo koristi od preprostega in ergonomskega upravljanja, udobnega in samodejnega praznjenja posode v višino (do 152 cm) ter odličnega pogleda na površine, ki jih je treba očistiti. Preizkušen okrogel sistem filtrov s površino filtra 6 kvadratnih metrov omogoča neprekinjeno pometanje praktično brez prahu – samodejno čiščenje filtra podvoji življenjsko dobo filtra in ščiti zdravje uporabnika ne glede na količino umazanije. Poleg tega opcijski kompleti priključkov omogočajo prilagoditev opreme praktično vsem zahtevam strank.