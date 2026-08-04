Naš ultra zmogljiv visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 CageAdv kompaktnega razreda, je opremljen s priročno visokotlačno pištolo UHP. Je zanesljiv, saj očitno tudi najbolj trdovratno umazanijo kot je npr. umazanija v gradbeništvu ali drugih industrijskih okoljih. V ospredju je izjemno zmogljiva industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Čistilnik zagotavlja najboljše rezultate čiščenja, saj nudi delovni tlak 1000 barov in porabi le 900 litrov vode na uro.