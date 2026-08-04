Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv

HD 9/100-4 CageAdv odstranjuje tudi zelo trdovratno umazanijo. Ima visokotlačno pištolo UHP, delovni tlak 1000 barov in nizko porabo vode 900 l/h.

Naš ultra zmogljiv visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 CageAdv kompaktnega razreda, je opremljen s priročno visokotlačno pištolo UHP. Je zanesljiv, saj očitno tudi najbolj trdovratno umazanijo kot je npr. umazanija v gradbeništvu ali drugih industrijskih okoljih. V ospredju je izjemno zmogljiva industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Čistilnik zagotavlja najboljše rezultate čiščenja, saj nudi delovni tlak 1000 barov in porabi le 900 litrov vode na uro.

Značilnosti in prednosti
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv: Učinkovita industrijska visokotlačna črpalka
Učinkovita industrijska visokotlačna črpalka
Bat iz karbida z dolgo življensko dobo Storitvi prijazna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali bati. Centralna zasnova ventila za visoko volumetrično učinkovitost.
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv: Ergonomska pištola za razprševanje
Ergonomska pištola za razprševanje
Ergonomski ročaj in lahka zasnova za lažje upravljanje. Delo brez napora zaradi zmanjšane sile upogiba.
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv: Razbremenilni ventil
Razbremenilni ventil
Razbremenilni ventil znižuje tlak v cevi, tako da je prožen, ko je pištola zaprta. Preprečuje nenaden udarec, saj se tlak pri odstranjevanju pištole počasi povečuje.
Visoka mobilnost
  • Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
  • Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar/Mpa) 1000 / 100
Količina pretoka (l/h) 978
Dovodna temperatura (°C) 45
Gorivo Električen
Moč motorja (Kw) 35
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 380 - 415
Frekvenca (Hz) 50
Tip črpalke Ročična gred
Teža brez dodatkov (Kg) 385
Teža (z dodatki) (Kg) 376,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 380
Mere (D × Š × V) ( ) 1385 x 790 x 1090

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: UHP pištola (Dry Shut)
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 750 mm
  • Šoba s ploščatim curkom

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
  • Varnostni ventil
  • Števec delovnih ur
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv

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