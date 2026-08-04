Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100 CageAdv
HD 9/100-4 CageAdv odstranjuje tudi zelo trdovratno umazanijo. Ima visokotlačno pištolo UHP, delovni tlak 1000 barov in nizko porabo vode 900 l/h.
Naš ultra zmogljiv visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 CageAdv kompaktnega razreda, je opremljen s priročno visokotlačno pištolo UHP. Je zanesljiv, saj očitno tudi najbolj trdovratno umazanijo kot je npr. umazanija v gradbeništvu ali drugih industrijskih okoljih. V ospredju je izjemno zmogljiva industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Čistilnik zagotavlja najboljše rezultate čiščenja, saj nudi delovni tlak 1000 barov in porabi le 900 litrov vode na uro.
Značilnosti in prednosti
Učinkovita industrijska visokotlačna črpalkaBat iz karbida z dolgo življensko dobo Storitvi prijazna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali bati. Centralna zasnova ventila za visoko volumetrično učinkovitost.
Ergonomska pištola za razprševanjeErgonomski ročaj in lahka zasnova za lažje upravljanje. Delo brez napora zaradi zmanjšane sile upogiba.
Razbremenilni ventilRazbremenilni ventil znižuje tlak v cevi, tako da je prožen, ko je pištola zaprta. Preprečuje nenaden udarec, saj se tlak pri odstranjevanju pištole počasi povečuje.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
- Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|1000 / 100
|Količina pretoka (l/h)
|978
|Dovodna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električen
|Moč motorja (Kw)
|35
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|380 - 415
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tip črpalke
|Ročična gred
|Teža brez dodatkov (Kg)
|385
|Teža (z dodatki) (Kg)
|376,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|380
|Mere (D × Š × V) ( )
|1385 x 790 x 1090
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: UHP pištola (Dry Shut)
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 750 mm
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Varnostni ventil
- Števec delovnih ur
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