Cev je opremljena s priključkom za standardno vrtno cev, ki jo je mogoče enostavno pritrditi, vzorec pršenja vodnega curka pa lahko kadar koli nastavite med dvema nastavitvama. Zahvaljujoč gladko tekočim kolesom je voziček tudi zvest spremljevalec naših najmlajših in jih bo spremljal na vsakem koraku. Ta izdelek je imitacija igrače. Popolnoma funkcionalna replika modela visokotlačnega čistilnika. Lahko se priključi na vrtno cev (spojka za cev ni priložena). Velikost izdelka: 20 x 19 x 40 cm. OPOZORILO! Starostna skupina: 3+. Varnostne informacije: ni primerno za otroke, mlajše od 3 let, zaradi majhnih delov in nevarnosti zadušitve. Dolga vrvica; nevarnost zadavljenja. Upoštevajte navodila za uporabo. Igračo mora sestaviti odrasla oseba. Nikoli ne dovolite otroku, da se igra z igračo brez nadzora odrasle osebe. Maksimalni tlak priključne vode: maks. 3 bari. *Samo za države EU.