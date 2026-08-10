Cev je opremljena s priključkom za standardno vrtno cev, ki jo je mogoče enostavno pritrditi, vzorec pršenja vodnega curka pa je mogoče kadar koli prilagoditi in spremeniti. Tako se zabavajo tako otroci kot starši! Ta izdelek je imitacija igrače. Popolnoma funkcionalna replika modela ročnega visokotlačnega čistilnika. Lahko se priključi na vrtno cev (spojka za cev ni priložena). Velikost izdelka: 41 x 16 cm. OPOZORILO! Starostna skupina: 3+. Varnostne informacije: ni primerno za otroke, mlajše od 3 let, zaradi majhnih delov in nevarnosti zadušitve. Upoštevajte navodila za uporabo. Igračo mora sestaviti odrasla oseba. Nikoli ne dovolite, da bi se otrok z igračo igral brez nadzora odrasle osebe. Maksimalni tlak priključne vode: maks. 3 bari. *Samo za države EU.