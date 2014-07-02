Koncentrát na čistenie skla, 20ml
Koncentrovaný čistič na okná v praktickom odtrhávacom balení na čistenie hladkých povrchov odolných voči vode. Umožňuje rýchlejšie stekanie dažďovej vody, oddiaľuje opätovné zašpinenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|4 x 20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 115 x 25
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Zrkadlá
- Sklenené stoly
- Sprchovacie kúty zo skla