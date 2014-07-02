Koncentrát na čistenie skla, 20ml

Koncentrovaný čistič na okná v praktickom odtrhávacom balení na čistenie hladkých povrchov odolných voči vode. Umožňuje rýchlejšie stekanie dažďovej vody, oddiaľuje opätovné zašpinenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 4 x 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 115 x 25
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Malé delené okná
  • Zrkadlá
  • Sklenené stoly
  • Sprchovacie kúty zo skla