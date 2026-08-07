Prírodný čistič na sklo RM 500, 500ml
Ideálny pre čistotu bez šmúh. Prírodný čistič skla RM 500N s prírodnou receptúrou čistí všetky vodeodolné, hladké povrchy a odstraňuje odolné nečistoty.
Prírodný čistič skla RM 500N je ideálnym riešením pre čistotu bez šmúh na všetkých vodeodolných, hladkých povrchoch. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu tento čistič skla zaisťuje bezchybný lesk. Bez námahy odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty, ako sú mastné filmy, zvyšky hmyzu, kožné oleje a emisie. Či už ide o okná, zrkadlá, sklenené stoly alebo sprchové kúty – tento čistič prináša pôsobivé výsledky na všetkých hladkých, vodeodolných povrchoch. Receptúra neobsahuje žiadne pridané silikóny, fosfáty ani farbivá. Užívajte si žiarivú čistotu s čistým svedomím. RM 500N je vhodný pre všetky okenné vysávače Kärcher a okenné roboty Kärcher a možno ho používať aj manuálne. Receptúra, špeciálne vyvinutá pre použitie so zariadeniami Kärcher, má obzvlášť dobré zmáčacie vlastnosti, rozpúšťa a udržiava nečistoty v suspenzii, kým nie sú vysaté.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Zrkadlá
- Sklenené stoly
- Sprchovacie kúty zo skla