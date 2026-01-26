Koncentrát na čistenie kamenných podláh RM 537, 500ml
Čistič podláh RM 537 pre výsledok bez šmúh na dlažbe, kameni a prírodnom kameni. Efektívne a šetrne odstraňuje stopy po chodení a v prípade potreby sa hodí aj na vinyl, PVC a linoleum.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Dlažba
- Kamenné povrchy
- PVC podlahy
- Linoleum
- Vinyl