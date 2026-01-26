Koncentrát na čistenie kamenných podláh RM 537, 500ml

Čistič podláh RM 537 pre výsledok bez šmúh na dlažbe, kameni a prírodnom kameni. Efektívne a šetrne odstraňuje stopy po chodení a v prípade potreby sa hodí aj na vinyl, PVC a linoleum.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210
Oblasti využitia
  • Dlažba
  • Kamenné povrchy
  • PVC podlahy
  • Linoleum
  • Vinyl