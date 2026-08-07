RM 537 Koncentrát na čistenie kamenných podláh 750 ml, 750ml

Čistič podláh RM 537 pre výsledok bez šmúh na dlažbe, kameni a prírodnom kameni. Efektívne a šetrne odstraňuje stopy po chodení a v prípade potreby sa hodí aj na vinyl, PVC a linoleum.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 750
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 250
Vlastnosti
  • Príjemná čerstvá vôňa
  • Čistenie bez šmúh
  • Čistí a chráni
RM 537 Koncentrát na čistenie kamenných podláh 750 ml, 750ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Oblasti využitia
  • Dlažba
  • Kamenné podlahy
  • PVC podlahy
  • Linoleum
  • Vinyl