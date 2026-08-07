RM 537 Koncentrát na čistenie kamenných podláh 750 ml, 750ml
Čistič podláh RM 537 pre výsledok bez šmúh na dlažbe, kameni a prírodnom kameni. Efektívne a šetrne odstraňuje stopy po chodení a v prípade potreby sa hodí aj na vinyl, PVC a linoleum.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|750
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 70 x 250
Vlastnosti
- Príjemná čerstvá vôňa
- Čistenie bez šmúh
- Čistí a chráni
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Oblasti využitia
- Dlažba
- Kamenné podlahy
- PVC podlahy
- Linoleum
- Vinyl