Čistiace prostriedky na ošetrovanie tvrdých podláh
Ošetrovanie tvrdých podláh na dosiahnutie dokonalého vzhľadu
Tvrdé podlahy v domácnosti sú ideálnym riešením pre ľudí, ktorí hľadajú trvalé a odolné pochôdzne plochy určené na dlhodobú záťaž. Aj napriek vysokej odolnosti vyžadujú tvrdé podlahy pravidelné čistenie a sezónne ošetrovanie, aby vydržali rovnako pekné celé desiatky rokov. Na čistenie takýchto podláh sú najvhodnejšie naše čističe tvrdých podláh, v prípade kamenných alebo keramických podláh aj parné čističe. Na udržanie krásneho vzhľadu a lesku máme v ponuke celú paletu vhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov.
Prostriedok na ošetrovanie
Prostriedky na parkety a oleje na drevené podlahy
Voskované parkety a parkety s ochrannou vrstvou je potrebné z času na čas „prebehnúť“ špeciálnym ochranným prostriedkom. Ten spoľahlivo odstráni stopy po chodení na najviac zaťažených miestach, obnoví tenkú ochrannú vrstvu a zanechá na podlahe hodvábne matný lesk.
Ošetrovacie prostriedky na laminát a korok
Na laminátové a korkové podlahy máme v ponuke ochranné prostriedky, ktoré zároveň slúžia aj ako leštiče týchto podláh. Pri pravidelnom používaní zmiznú vyšliapané chodníčky a podlahy si udržia rovnako atraktívny vzhľad, aký mali v deň dokončenia. Nezabudnite, že pravidelne ošetrované podlahy často vydržia celé desiatky rokov bez finančne nákladnej a časovo náročnej renovácie (rozoberanie, brúsenie, opätovné položenie a lakovanie).
Ošetrovanie podláh z kameňa, PVC a linolea
Aj tie najodolnejšie podlahy z linolea, PVC alebo kameňa si zaslúžia správne ošetrovanie vhodnými prostriedkami. Leštiče tvrdých podláh vám pomôžu udržať reprezentatívny vzhľad podláh. Ak sa vám zdá, že vaša keramická dlažba aj po dôkladnom umývaní nevyzerá tak pekne, ako keď bola nová, je načase použiť vhodný ošetrovací prostriedok.