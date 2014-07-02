Prostriedok na ošetrovanie parkiet/laminátu/korku s ochrannou vrstvou RM 531, 1l

Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky parketové, laminátové a korkové podlahy s ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný lesk.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Prostriedok na ošetrovanie parkiet/laminátu/korku s ochrannou vrstvou RM 531, 1l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Parkety s ochrannou vrstvou
  • Laminátové podlahy
  • Korkové podlahy