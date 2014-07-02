Prostriedok na ošetrovanie parkiet/laminátu/korku s ochrannou vrstvou RM 531, 1l
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky parketové, laminátové a korkové podlahy s ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný lesk.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|100 x 100 x 215
Oblasti využitia
- Parkety s ochrannou vrstvou
- Laminátové podlahy
- Korkové podlahy