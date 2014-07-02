Prostriedok na ošetrovanie voskovaných parkiet / parkiet s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. RM 530, 1l

Optimálne ošetrovanie a ochrana voskovaných drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný lesk.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Optimálne ošetrenie a ochrana
  • Oživuje
  • Dodáva hodvábne matný lesk
  • Dobre sa leští
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Prostriedok na ošetrovanie voskovaných parkiet / parkiet s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. RM 530, 1l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Voskované drevené podlahy
  • Drevené podlahy s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou