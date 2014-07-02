Prostriedok na ošetrovanie voskovaných parkiet / parkiet s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. RM 530, 1l
Optimálne ošetrovanie a ochrana voskovaných drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný lesk.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|6
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|100 x 100 x 215
Vlastnosti
- Optimálne ošetrenie a ochrana
- Oživuje
- Dodáva hodvábne matný lesk
- Dobre sa leští
- Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
- Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
- Vyrobené v Nemecku
Oblasti využitia
- Voskované drevené podlahy
- Drevené podlahy s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou