Základný čistič na tvrdé plochy RM 533, 1l

Na dôkladné odstraňovanie starých ochranných vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea, PVC. Použiť spolu s ošetrovacími produktami značky Kärcher.

Použiť spolu s ošetrovacími produktami značky Kärcher. Použiteľný aj pri normálnom znečistení na parketách a korku s ochrannou vrstvou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 90 x 215
Vlastnosti
  • Dôkladné čistenie
  • Odstraňuje staré ošetrujúce vrstvy
  • Odstraňuje zažratú špinu
  • Základ pre novú ošetrujúcu vrstvu
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Základný čistič na tvrdé plochy RM 533, 1l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/ nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy
  • Linoleum
  • PVC podlahy