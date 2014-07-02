Základný čistič na tvrdé plochy RM 533, 1l
Na dôkladné odstraňovanie starých ochranných vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea, PVC. Použiť spolu s ošetrovacími produktami značky Kärcher.
Použiť spolu s ošetrovacími produktami značky Kärcher. Použiteľný aj pri normálnom znečistení na parketách a korku s ochrannou vrstvou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 90 x 215
Vlastnosti
- Dôkladné čistenie
- Odstraňuje staré ošetrujúce vrstvy
- Odstraňuje zažratú špinu
- Základ pre novú ošetrujúcu vrstvu
- Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
- Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
- Vyrobené v Nemecku
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/ nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Linoleum
- PVC podlahy