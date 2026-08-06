Autošampón, 10 L, 10l

Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 200 x 305
Vlastnosti
  • Na dôkladné čistenie chúlostivých lakovaných a plastových povrchov
  • Obzvlášť šetrí materiál
  • Ľahký alkalický čistiaci prostriedok, žiadne nebezpečné zložky
  • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
  • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • Neobsahuje NTA
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Vyrobené v Nemecku
Autošampón, 10 L, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo