Autošampón, koncentrát, 500 ml, 500ml
Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálu. Odstraňuje olej, mastnotu, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 70 x 240
Vlastnosti
- Penivé, silné a šetrné čistenie
- Rozpúšťa typické nečistoty ako olej, mastnotu, zimné nečistoty, emisné nečistoty
- Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
- pH neutrálny
- Extrémne šetrí materiál
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Koncentrát čistiaceho prostriedku
- Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
- Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
- Vyrobené v Nemecku
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Plast
- Okná a sklenené povrchy
- Lakované povrchy
- Chróm