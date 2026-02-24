Autošampón, koncentrát, 500 ml, 500ml

Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálu. Odstraňuje olej, mastnotu, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 240
Vlastnosti
  • Penivé, silné a šetrné čistenie
  • Rozpúšťa typické nečistoty ako olej, mastnotu, zimné nečistoty, emisné nečistoty
  • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • pH neutrálny
  • Extrémne šetrí materiál
  • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
  • Koncentrát čistiaceho prostriedku
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Oblasti využitia
  • Plast
  • Okná a sklenené povrchy
  • Lakované povrchy
  • Chróm
