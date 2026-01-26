Čistič autoskiel, 500ml

Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráneni opätovnému usadzovaniu nečistôt

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 80 x 80 x 250
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autosklá
  • Okná a sklenené povrchy