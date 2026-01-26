Čistič diskov Premium RM 667, 500ml

S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 100 x 245
Čistič diskov Premium RM 667, 500ml
Čistič diskov Premium RM 667, 500ml
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Rims