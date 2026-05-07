Prírodný autošampón RM 610N, 1l

Prírodný autošampón RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek.

Prírodný autošampón RM 610N ponúka prírodné riešenie na čistenie vozidiel. Povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú obnoviteľného rastlinného pôvodu. Zámerne sa vyhýbali pridaným farbivám, fosfátom a povrchovo aktívnym látkam na báze minerálnych olejov, aby sa zabezpečilo netoxické, a preto obzvlášť materiálové a užívateľsky prívetivé zloženie. Tento produkt 2 v 1 čistí a ošetruje zároveň. Spoľahlivo odstraňuje typické cestné nečistoty a zanecháva krásny lesk vďaka ryžovému vosku. Jemná levanduľová vôňa tiež zaisťuje príjemný zážitok z čistenia. Šampón do auta zaručuje osvedčený čistiaci výkon Kärcher pre širokú škálu vozidiel vrátane osobných automobilov, obytných automobilov, motocyklov, člnov a bicyklov. Pre pohodlnú aplikáciu je RM 610N ideálny na priame použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher a pri použití s penovacou tryskou vytvára ľahkú, krásnu penu. Možná je aj manuálna aplikácia.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
  • Autá