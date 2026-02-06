Ultra penový čistič RM 527, 5 l, 5l

S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, mastnú špinu a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Obytné automobily
