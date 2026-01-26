Voskovacia politúra, 500ml

Šetrné vyleštenie a ošetrenie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlihy a šmuhy po umývacích kefách

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 180
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Lakovanie vozidiel
  • Lakované povrchy
Príslušenstvo