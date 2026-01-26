Zamatovo matné ošetrenie kabíny, 500ml

Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 80 x 80 x 280
Zamatovo matné ošetrenie kabíny, 500ml
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kokpit
  • Plastové obloženia