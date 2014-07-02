Čistič dreva, 5l

Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Na čistenie všetkých citlivých, vodeodolných drevených povrchov, univerzálne Použiteľný
  • Rozpúšťa nečistoty od oleja/mastnoty a minerálov
  • Odstraňuje riady, sadze ako aj minerálne zvyšky
  • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • Extrémne šetrí materiál
  • Hodnota pH v koncentráte cca 9
  • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
  • Použiteľný aj na manuálne čistenie
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Vyrobené v Nemecku
Čistič dreva, 5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Drevené podlahy
  • Terasa
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo