Čistič skla 3-v-1, 1l

Šetrí čas a námahu: Glass Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez fľakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Stieranie sklenených plôch jelenicou bez šmúh
  • Spoľahlivá ochrana pred opätovným znečistením
  • Až 30% úspora času
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Veľké, ťažko dosiahnuteľné sklenené plochy
  • Zimné záhrady