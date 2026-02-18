Prostriedok na ošetrenie vonkajších povrchov RM 542, 1l

Vysoko účinný ochranný prostriedok na vonkajšie povrchy, osviežuje farbu, chráni pred vplyvmi prostredia a zaujme vysokým plošným výkonom.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kamenné povrchy
  • Drevené povrchy
  • Textilné povrchy
  • Plast
  • Kov
Príslušenstvo