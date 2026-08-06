Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618, 500ml

Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618

S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku. Šetrne odstraňuje hmyz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 2 x 500
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618, 500ml
Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618, 500ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H302 Škodlivý po požití.
  • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Oblasti využitia
  • Autá
Čistiace prostriedky