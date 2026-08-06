Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618, 500ml
Čistič ráfikov premium RM 667 + odstraňovač hmyzu RM 618
S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku. Šetrne odstraňuje hmyz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|2 x 500
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H302 Škodlivý po požití.
- H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Oblasti využitia
- Autá