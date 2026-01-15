Univerzálny čistič RM 626, 1 l, 1l

Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, mastnotu a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady