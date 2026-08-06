Univerzálny čisticiaci prostriedok RM 553

Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 180 x 250
Vlastnosti
  • Tekutý univerzálny čistič obzvlášť šetrný k materiálu
  • V odlučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
  • Efektívne rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia
  • Bez námahy odstráni znečistenie z všetkých vode odolných povrchov
  • Extrémne šetrí materiál
  • pH neutrálny
  • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
  • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Vyrobené v Nemecku
Univerzálny čisticiaci prostriedok RM 553
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá