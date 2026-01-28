Multifunkčná lampa MFL 2-18
Multifunkčná lampa napájaná z batérie prináša svetlo do tmy všade tam, kde je to potrebné. Zahŕňa funkciu powerbanky na nabíjanie elektronických zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety.
Praktická multifunkčná lampa napájaná z batérie poskytuje lepšie svetelné podmienky všade tam, kde je potrebného viac svetla, či už ide o prácu alebo voľnočasové aktivity. Vďaka dvom úrovniam jasu a maximálnemu počtu 280 lúmenov je možné lampu nastaviť tak, aby vyhovovala rôznym aplikáciám. Flexibilná otočná hlavica svetla má dva kĺby, ktoré nasmerujú svetlo presne tam, kde je potrebné. Rukoväť na prenášanie uľahčuje premiestňovanie. Môže byť použitá ako powerbanka pre ešte viac funkcií: malé elektronické zariadenia, ako sú smartfóny alebo tablety, možno nabíjať z jedného portu USB-A a jedného portu USB-C. Aktivačné tlačidlo USB zabraňuje napájaniu v pohotovostnom režime, keď sa porty USB nepoužívajú. Po 30 sekundách bez pripojeného zariadenia sa porty USB vypnú, aby sa batéria predčasne nevybila.
Vlastnosti a výhody
Dve úrovne jasuJas je možné nastaviť tak, aby vyhovoval situácii aplikácie, v závislosti od toho, či je požadovaný maximálny jas alebo tlmené svetlo. Maximálny svetelný výkon 280 lúmenov.
Flexibilná otočná svetelná hlava s dvoma kĺbmiSvetlo môže byť nasmerované v ľubovoľnom uhle pre optimálne osvetlenie bez ohľadu na polohu lampy batérie.
Integrovaná powerbanka1 × USB-A a 1 × USB-C. Môže byť použitý na nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety, keď nie je k dispozícii elektrické pripojenie.
Pohodlné držadlo
- Kompaktná veľkosť, jednoduché prenášanie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Úrovne jasu
|2
|Svetelný tok (lm)
|max. 280
|USB-A výstup (A)
|0,5
|USB-C výstup (A)
|2
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|100 x 102 x 199
Výbava
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- USB-A port
- USB-C port
Video
Oblasti využitia
- Podkrovie
- Pivnica
- Dielňa
- Balkón
- Terasa
- Na cestách
- Stanové / kempingové vybavenie
Príslušenstvo
