Multifunkčná lampa MFL 2-18

Multifunkčná lampa napájaná z batérie prináša svetlo do tmy všade tam, kde je to potrebné. Zahŕňa funkciu powerbanky na nabíjanie elektronických zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety.

Praktická multifunkčná lampa napájaná z batérie poskytuje lepšie svetelné podmienky všade tam, kde je potrebného viac svetla, či už ide o prácu alebo voľnočasové aktivity. Vďaka dvom úrovniam jasu a maximálnemu počtu 280 lúmenov je možné lampu nastaviť tak, aby vyhovovala rôznym aplikáciám. Flexibilná otočná hlavica svetla má dva kĺby, ktoré nasmerujú svetlo presne tam, kde je potrebné. Rukoväť na prenášanie uľahčuje premiestňovanie. Môže byť použitá ako powerbanka pre ešte viac funkcií: malé elektronické zariadenia, ako sú smartfóny alebo tablety, možno nabíjať z jedného portu USB-A a jedného portu USB-C. Aktivačné tlačidlo USB zabraňuje napájaniu v pohotovostnom režime, keď sa porty USB nepoužívajú. Po 30 sekundách bez pripojeného zariadenia sa porty USB vypnú, aby sa batéria predčasne nevybila.

Vlastnosti a výhody
Multifunkčná lampa MFL 2-18: Dve úrovne jasu
Dve úrovne jasu
Jas je možné nastaviť tak, aby vyhovoval situácii aplikácie, v závislosti od toho, či je požadovaný maximálny jas alebo tlmené svetlo. Maximálny svetelný výkon 280 lúmenov.
Multifunkčná lampa MFL 2-18: Flexibilná otočná svetelná hlava s dvoma kĺbmi
Flexibilná otočná svetelná hlava s dvoma kĺbmi
Svetlo môže byť nasmerované v ľubovoľnom uhle pre optimálne osvetlenie bez ohľadu na polohu lampy batérie.
Multifunkčná lampa MFL 2-18: Integrovaná powerbanka
Integrovaná powerbanka
1 × USB-A a 1 × USB-C. Môže byť použitý na nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety, keď nie je k dispozícii elektrické pripojenie.
Pohodlné držadlo
  • Kompaktná veľkosť, jednoduché prenášanie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Úrovne jasu 2
Svetelný tok (lm) max. 280
USB-A výstup (A) 0,5
USB-C výstup (A) 2
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 102 x 199

Výbava

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • USB-A port
  • USB-C port
Multifunkčná lampa MFL 2-18
Multifunkčná lampa MFL 2-18

Video

Oblasti využitia
  • Podkrovie
  • Pivnica
  • Dielňa
  • Balkón
  • Terasa
  • Na cestách
  • Stanové / kempingové vybavenie
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Multifunkčná lampa MFL 2-18 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher