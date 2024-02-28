Aby z upratovania nebol chaos.

Upratovanie môže byť frustrujúce a niekedy vás privedie do šialenstva, ak vaše čistiace zariadenia neprinesú požadovaný WOW efekt. S našimi ultraľahkými a inovatívnymi interiérovými produktmi WOW vás už upratovanie nebude privádzať do šialenstva!

 
Indoor jesen 2024
Kärcher steam cleaners

Eliminujte používanie chemikálií

Parné čističe KÄRCHER potrebujú iba vodu, ktorú premenia na paru, aby odstránili až 99,999%* všetkých obalených vírusov, ako aj 99,99%** všetkých bežných domácich baktérií.

Parné čističe
Kärcher Window Vacs

Zabezpečte dokonalý výhľad

Naše legendárne čističe na okná WV čistia okná a hladké povrchy trikrát rýchlejšie ako manuálne čistenie – bez akýchkoľvek šmúh alebo kvapkania špinavej vody.

Aku čističe okien
Kärcher floor cleaners

Premeňte akúkoľvek podlahu na svoje javisko

Naše čističe podláh zanechajú vašu podlahu lesklú – čistenie oveľa dôkladnejšie a vyžaduje oveľa menej námahy ako ktorýkoľvek mop.

Čističe podláh
Kärcher vacuum cleaners

Riešenie na každú požiadavku

Pre garsónky, veľké domy, pre alergikov, s batériou alebo bez vrecka: Máme ten správny vysávač na akýkoľvek druh prachu.

Vysávače
Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

Robte si po svojom

Už sa nemusíte obávať zdĺhavého čistenia podláh, pretože sa o to postarajú robotické vysávače a mopy od KÄRCHER. Tvrdé podlahy a koberce s krátkym vlasom sa čistia automaticky.

Robotické vysávače
SE 6 Indoor

Hĺbková čistota

S našimi tepovačmi-extraktormi odstránite aj tie najodolnejšie nečistoty takmer zo všetkých textilných povrchov. Ideálne pre alergikov a domácnosti s domácimi zvieratami.

Naše tepovače-extraktory

* Čistením škvŕn pomocou parného čističa Kärcher, t. j. naparovaním po dobu 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary v priamom kontakte s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B). Väčšina hladkých, tvrdých povrchov v dome (testovací zárodok: modifikovaný vírus vakcínie Ankara).

** Pri čistení pri rýchlosti čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s čisteným povrchom sa zabije 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií na väčšine hladkých a tvrdých povrchov v domácnosti (testovacie baktérie : Enterococcus hirae).