Aby z upratovania nebol chaos.
Upratovanie môže byť frustrujúce a niekedy vás privedie do šialenstva, ak vaše čistiace zariadenia neprinesú požadovaný WOW efekt. S našimi ultraľahkými a inovatívnymi interiérovými produktmi WOW vás už upratovanie nebude privádzať do šialenstva!
Eliminujte používanie chemikálií
Parné čističe KÄRCHER potrebujú iba vodu, ktorú premenia na paru, aby odstránili až 99,999%* všetkých obalených vírusov, ako aj 99,99%** všetkých bežných domácich baktérií.
Zabezpečte dokonalý výhľad
Naše legendárne čističe na okná WV čistia okná a hladké povrchy trikrát rýchlejšie ako manuálne čistenie – bez akýchkoľvek šmúh alebo kvapkania špinavej vody.
Premeňte akúkoľvek podlahu na svoje javisko
Naše čističe podláh zanechajú vašu podlahu lesklú – čistenie oveľa dôkladnejšie a vyžaduje oveľa menej námahy ako ktorýkoľvek mop.
Riešenie na každú požiadavku
Pre garsónky, veľké domy, pre alergikov, s batériou alebo bez vrecka: Máme ten správny vysávač na akýkoľvek druh prachu.
Robte si po svojom
Už sa nemusíte obávať zdĺhavého čistenia podláh, pretože sa o to postarajú robotické vysávače a mopy od KÄRCHER. Tvrdé podlahy a koberce s krátkym vlasom sa čistia automaticky.
Hĺbková čistota
S našimi tepovačmi-extraktormi odstránite aj tie najodolnejšie nečistoty takmer zo všetkých textilných povrchov. Ideálne pre alergikov a domácnosti s domácimi zvieratami.
* Čistením škvŕn pomocou parného čističa Kärcher, t. j. naparovaním po dobu 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary v priamom kontakte s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B). Väčšina hladkých, tvrdých povrchov v dome (testovací zárodok: modifikovaný vírus vakcínie Ankara).
** Pri čistení pri rýchlosti čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s čisteným povrchom sa zabije 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií na väčšine hladkých a tvrdých povrchov v domácnosti (testovacie baktérie : Enterococcus hirae).