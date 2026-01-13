Hadica Performance Plus 1/2", 20m

Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.

Záhradná hadica Performance Plus, ktorá meria 1/2" v priemere a dĺžke 20 m, je ideálna na zalievanie malých a stredných záhrad a iných priestorov. Vysoko kvalitný viacvrstvový tkaný materiál má lepší pocit na dotyk, sedí predovšetkým pohodlne v ruke a robí túto inováciu od spoločnosti Kärcher obzvlášť robustnou, flexibilnou a extrémne odolnou proti zalomeniu - ideálne vlastnosti pre vysoko výkonný zavlažovací systém zabezpečujúci konštantný prietok vody. Záhradná hadica navyše neobsahuje ftaláty (<0,1%) , kadmium, bárium a olovo - to znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a napriek tomu je stále trvanlivá. Vonkajšia vrstva odolná proti poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje tvorbe rias vo vnútri hadice. Tlak pri roztrhnutí je 45 barov. Vodná hadica sa tiež môže pochváliť pôsobivou teplotnou odolnosťou medzi -20 a +60 °C. Na túto záhradnú hadicu poskytujeme záruku 15 rokov.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná viacvrstvová tkanina
  • Flexibilita a odolnosť proti zalomeniu na zabezpečenie optimálneho prietoku vody.
20 metrov
  • Na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad.
Vhodná s použitím tlaku max. 45 barov vďaka hrubej a kvalitnej tkanine
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vysoká teplotná odolnosť od -20 do +60 ° C
  • Kvalitná hadica.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Pre obzvlášť dlhú životnosť.
Neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium. Záhradná hadica je bez obsahu olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu
  • Mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.
15 rokov záruka
  • Dlhá životnosť a vysoký štandard kvality.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 20
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 280 x 130
Hadica Performance Plus 1/2", 20m
Kompatibilné stroje