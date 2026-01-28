Hadica PrimoFlex 1/2" 30m
Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.
Kvalitná hadica PrimoFlex®, ktorá meria 1/2" v priemere a 30 m na dĺžku, je ideálna na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. Trojvrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (< 0,1%), kadmium, bárium a olovo - čo znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje hromadeniu rias vo vnútri hadice. Tlak prasknutia je 24 barov. Hadica sa môže pochváliť aj pôsobivou teplotnou odolnosťou medzi 0 a +40 °C. Na túto záhradnú hadicu garantujeme 12-ročnú záruku. Záhradné hadice v zavlažovacej linke Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné voči zalomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.
Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
- Dlhá životnosť
3 vrstvy
- Odolnosť voči prelomeniu
Prietržný tlak 24 bar
- Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
- Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
- Zaručuje odolnosť
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- Zdravotne nezávadná a ekologická
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
- Zdravotne nezávadná a ekologická
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Zaručuje odolnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|30
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|270 x 270 x 170
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Hadicová spojka 1/2", 5/8"
- Hadicový bubon HR 4.30 Set
- Strednotlakový čistič KHB 4-18
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Limited Edition
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Plus Battery Set MJ
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- Čistič terás PCL 3-18
- Čistič terás PCL 3-18 Battery Set
- Čistič terás PCL 4
- Čistič terás PCL 6
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control
- K 7 Compact
- K 7 Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia