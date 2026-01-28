Hadica PrimoFlex 1/2" 30m

Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.

Kvalitná hadica PrimoFlex®, ktorá meria 1/2" v priemere a 30 m na dĺžku, je ideálna na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. Trojvrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (< 0,1%), kadmium, bárium a olovo - čo znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje hromadeniu rias vo vnútri hadice. Tlak prasknutia je 24 barov. Hadica sa môže pochváliť aj pôsobivou teplotnou odolnosťou medzi 0 a +40 °C. Na túto záhradnú hadicu garantujeme 12-ročnú záruku. Záhradné hadice v zavlažovacej linke Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné voči zalomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.

Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
  • Dlhá životnosť
3 vrstvy
  • Odolnosť voči prelomeniu
Prietržný tlak 24 bar
  • Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
  • Zaručuje odolnosť
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Zaručuje odolnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 30
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 3,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 270 x 170
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia