Hadica PrimoFlex® 1" – 15 m
Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1") je 15 m dlhá, teplotne odolná vodná hadica s technológiou tlakuvzdornej výstuže a neobsahuje žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie.
Kvalitná hadica PrimoFlex®, ktorá meria 1" v priemere a 15 m na dĺžku, je ideálna na zavlažovanie malých až stredných plôch a záhrad. Trojvrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (< 0,1%), kadmium, bárium a olovo - čo znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje hromadeniu rias vo vnútri hadice. Tlak roztrhnutia je 24 barov. Hadica na vodu sa tiež môže pochváliť pôsobivou teplotnou odolnosťou medzi 0 a +40 °C. Na túto flexibilnú záhradnú hadicu poskytujeme 12-ročnú záruku. Záhradné hadice Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné voči zalomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.
Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
- Dlhá životnosť.
Tri vrstvy
- Odolnosť voči prelomeniu
Prietržný tlak 24 bar
- Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
- Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
- Zaručuje odolnosť
Bez obsahu kadmia, bária a olova
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Zaručuje odolnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1″
|Dĺžka hadice (m)
|15
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|5,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 420 x 150
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia