Hadica PrimoFlex® 1" – 15 m

Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1") je 15 m dlhá, teplotne odolná vodná hadica s technológiou tlakuvzdornej výstuže a neobsahuje žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie.

Kvalitná hadica PrimoFlex®, ktorá meria 1" v priemere a 15 m na dĺžku, je ideálna na zavlažovanie malých až stredných plôch a záhrad. Trojvrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (< 0,1%), kadmium, bárium a olovo - čo znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje hromadeniu rias vo vnútri hadice. Tlak roztrhnutia je 24 barov. Hadica na vodu sa tiež môže pochváliť pôsobivou teplotnou odolnosťou medzi 0 a +40 °C. Na túto flexibilnú záhradnú hadicu poskytujeme 12-ročnú záruku. Záhradné hadice Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné voči zalomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.

Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
  • Dlhá životnosť.
Tri vrstvy
  • Odolnosť voči prelomeniu
Prietržný tlak 24 bar
  • Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
  • Zaručuje odolnosť
Bez obsahu kadmia, bária a olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Zaručuje odolnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1″
Dĺžka hadice (m) 15
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 5,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 420 x 150
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia