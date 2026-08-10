Hadica Super Trico-Net® 1/2" - 50 m

Obzvlášť robustná hadica Super Trico-Net® odolná voči zalomeniu s priemerom 1/2" a dĺžkou 50 m. Na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad

Obzvlášť robustná hadica Super Trico-Net® odolná voči zalomeniu s priemerom 1/2" a dĺžkou 50 m sa ideálne hodí na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Výhody ležia ako na dlani: Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Pretože zavlažovanie s Kärcherom má filipa.

Vlastnosti a výhody
15 rokov záruka
  • Zaručuje dlhú životnosť
5-vrstvová
  • Odolnosť voči prelomeniu
Dvojitý výplet zosilnený
  • Odolná voči vysokému tlaku
Extrémne flexibilná a odolná voči zalomeniu
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Ekologická
Odolná voči skrúteniu
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 50
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 8,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 400 x 160
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia