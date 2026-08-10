Hadica Super Trico-Net® 1/2" - 50 m
Obzvlášť robustná hadica Super Trico-Net® odolná voči zalomeniu s priemerom 1/2" a dĺžkou 50 m. Na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad
Obzvlášť robustná hadica Super Trico-Net® odolná voči zalomeniu s priemerom 1/2" a dĺžkou 50 m sa ideálne hodí na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Výhody ležia ako na dlani: Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Pretože zavlažovanie s Kärcherom má filipa.
Vlastnosti a výhody
15 rokov záruka
- Zaručuje dlhú životnosť
5-vrstvová
- Odolnosť voči prelomeniu
Dvojitý výplet zosilnený
- Odolná voči vysokému tlaku
Extrémne flexibilná a odolná voči zalomeniu
- Pre ľahkú manipuláciu.
Ekologická
Odolná voči skrúteniu
- Pre ľahkú manipuláciu.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|8,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 400 x 160
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia