Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m
Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m hadica PrimoFlex® (1/2"), postrekovač, prípojka na kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálna hadicová spojka, univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop.
Hadicová súprava s držiakom hadice - ideálne sa hodí na použitie ako prívodná hadica pre vysokotlakový čistič. Hadicová súprava sa skladá z držiaka hadice, 15 m hadice PrimoFlex® (1/2"), postrekovača, prípojky na kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálnej hadicovej spojky ako aj univerzálnej hadicovej spojky so systémom Aqua Stop. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia pre prvotriednu starostlivosť o záhradu.
Vlastnosti a výhody
15 m 1/2" hadica PrimoFlex®
Ideálna súprava na použitie ako prívodná hadice pre vysokotlakový čistič
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Držiak na hadicu
- Na praktické odkladanie
Postrekovač s nastaviteľným prúdom
- Tvar rozstrekovacieho prúdu nastaviteľný od silného po jemný,
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|15
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 260 x 110
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd