Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m hadica PrimoFlex® (1/2"), postrekovač, prípojka na kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálna hadicová spojka, univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop.

Hadicová súprava s držiakom hadice - ideálne sa hodí na použitie ako prívodná hadica pre vysokotlakový čistič. Hadicová súprava sa skladá z držiaka hadice, 15 m hadice PrimoFlex® (1/2"), postrekovača, prípojky na kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálnej hadicovej spojky ako aj univerzálnej hadicovej spojky so systémom Aqua Stop. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia pre prvotriednu starostlivosť o záhradu.

Vlastnosti a výhody
15 m 1/2" hadica PrimoFlex®
Ideálna súprava na použitie ako prívodná hadice pre vysokotlakový čistič
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Držiak na hadicu
  • Na praktické odkladanie
Postrekovač s nastaviteľným prúdom
  • Tvar rozstrekovacieho prúdu nastaviteľný od silného po jemný,
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 15
Veľkosť závitu G1
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 260 x 110

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
