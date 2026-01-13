Štartovacia súprava so špirálovou hadicou
10 m špirálová hadica, multifunkčná pištoľ, hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu, hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop.
Súprava so špirálovou hadicou ponúka ideálne predpoklady pre pravidelné zavlažovanie malých záhrad, terás, balkónov alebo pri kempovaní. Už nemusíte namáhavo nosiť žiadne kanvy alebo ťahať hadice. Súprava so špirálovou hadicou od firmy Kärcher je skutočnou pomocou a vždy je pripravená na akékoľvek zavlažovanie. Detaily výbavy: 10 m špirálová hadica odolná voči UV žiareniu, multifunkčná pištoľ, 1x spojka pre špirálovú hadicu s ochranou proti zalomeniu, 1x spojka pre špirálovú hadicu s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop. Pomocou striekacej pištole dodávanej v tejto súprave bez námahy odstránite zo záhradného náradia aj veľkú nečistotu. Po použití sa hadica vráti do svojho kompaktného tvaru.
Vlastnosti a výhody
Po použití sa hadica vráti do pôvodného tvaru.
- Usporiadané odkladanie pre upratanú záhradu
Špirálová hadica, odolná voči UV žiareniu a prelomeniu (10 m)
- Zdravotne neškodné
Multifunkčná pištoľ so 4 druhmi rozstrekovaného prúdu
1 x hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu
1 x hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
Nie je potrebné náročné navíjanie a odvíjanie ťažkých hadíc alebo nosenie ťažkých krhlí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 95 x 95
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Štartovacia súprava so špirálovou hadicou náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher