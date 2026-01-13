Súprava prípojok pre hadicový vozík (1,5 m)
Pripájacia súprava: prípojka na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, 2 x univerzálna hadicová spojka a 1,5 m hadica PrimoFlex® (5/8"). Na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom.
Súprava na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom. Súprava sa skladá z prípojky na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, dvoch univerzálnych hadicových spojok a 1,5 m hadice PrimoFlex® (5/8"). Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia.
Vlastnosti a výhody
1,5 m 5/8" hadica PrimoFlex®
2x univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0
- Hodí sa ku všetkých záhradným hadiciam
Na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|5/8″
|Dĺžka hadice (m)
|1,5
|Veľkosť závitu
|G3/4
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|210 x 210 x 58
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia