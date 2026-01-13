Súprava prípojok pre hadicový vozík (1,5 m)

Pripájacia súprava: prípojka na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, 2 x univerzálna hadicová spojka a 1,5 m hadica PrimoFlex® (5/8"). Na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom.

Súprava na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom. Súprava sa skladá z prípojky na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, dvoch univerzálnych hadicových spojok a 1,5 m hadice PrimoFlex® (5/8"). Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia.

Vlastnosti a výhody
1,5 m 5/8" hadica PrimoFlex®
2x univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0
  • Hodí sa ku všetkých záhradným hadiciam
Na spojenie hadicového bubna a vozíka s vodovodnými kohútikom
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 5/8″
Dĺžka hadice (m) 1,5
Veľkosť závitu G3/4
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 210 x 210 x 58

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia