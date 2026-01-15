Adaptér bez závitu
Adaptér na kohútik je ideálny pre závitové batérie s vonkajším priemerom medzi 15 a 20 mm. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Robustný adaptér bez závitu sa používa na pripevnenie hadíc s konektormi k závitovým kohútikom. Vďaka redukcii sú vonkajšie priemery medzi 15 a 20 mm prehľadne zakryté. Môžu byť inštalované bez náradia jednoduchým pripojením krídlovej skrutky k hadicovej spone z nehrdzavejúcej ocele. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Adaptér bez závitu
- Na univerzálne použitie.
Redukcia
- Pohodlné pripojenie k vodovodným batériám s vonkajším priemerom medzi 15 a 20 mm.
Krídlová skrutka z nehrdzavejúcej ocele
- Ľahká inštalácia bez použitia náradia.
Klik systém
- Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Vonkajší priemer (mm)
|15 / 20
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|62 x 58 x 50
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia