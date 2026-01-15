Adaptér bez závitu

Adaptér na kohútik je ideálny pre závitové batérie s vonkajším priemerom medzi 15 a 20 mm. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.

Robustný adaptér bez závitu sa používa na pripevnenie hadíc s konektormi k závitovým kohútikom. Vďaka redukcii sú vonkajšie priemery medzi 15 a 20 mm prehľadne zakryté. Môžu byť inštalované bez náradia jednoduchým pripojením krídlovej skrutky k hadicovej spone z nehrdzavejúcej ocele. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.

Vlastnosti a výhody
Adaptér bez závitu
  • Na univerzálne použitie.
Redukcia
  • Pohodlné pripojenie k vodovodným batériám s vonkajším priemerom medzi 15 a 20 mm.
Krídlová skrutka z nehrdzavejúcej ocele
  • Ľahká inštalácia bez použitia náradia.
Klik systém
  • Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 15 / 20
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 62 x 58 x 50

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia