Adaptér na kohútik
Obzvlášť robustný konektor G3 / 4 s redukčným dielom G1 / 2. Redukčný kus umožňuje pripojenie na dve veľkosti závitov. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, ako napríklad robustný konektor pre kohútik G3 / 4 s redukčným kusom G1 / 2. Redukčný kus umožňuje pripojenie na dve veľkosti závitov. Univerzálnu hadicovú spojku je možné použiť na všetky štandardné záhradné hadice a zaujme ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Perfektné riešenie na pripojenie alebo opravu dvoch hadíc. Konektor kohútika G3 / 4 s redukčným kusom G1 / 2 je kompatibilný s tromi najpopulárnejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými systémami klikania.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť robustná
- Zaručuje odolnosť
Redukcia
- Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G3/4 + G1/2
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|48 x 33 x 33
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.