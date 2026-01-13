Adaptér na kohútik
Robustný konektor G1 s redukciou G3/4 na pripojenie k dvom veľkostiam závitov. Ideálne na pripojenie k záhradným čerpadlám Kärcher. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, ako napríklad robustný konektor pre kohútik G1 s redukčným kusom G3 / 4. Redukčný kus umožňuje pripojenie na dve veľkosti závitov. Univerzálnu hadicovú spojku je možné použiť na všetky štandardné záhradné hadice a zaujme ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Perfektné riešenie na pripojenie alebo opravu dvoch hadíc. Konektor na kohútik G1 s redukčným kusom G3 / 4 je obzvlášť vhodný na pripojenie k záhradným čerpadlám Kärcher a je kompatibilný s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikovými systémami.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť robustná
- Zaručuje odolnosť
Redukcia
- Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1 + G3/4
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|46 x 39 x 39
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.