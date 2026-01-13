Mosadzná 3-cestná spojka

Kvalitná a robustná 3-cestná spojka z mosadze na spájanie troch hadíc. Tak môžete súčasne položiť dve nezávislé hadicové vedenia. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní. Pretože zavlažovanie s Kärcherom má filipa!

Vlastnosti a výhody
3-cestná spojka
  • Rýchle pripojenie troch hadicových kusov
Z mosadze
  • Kvalitný spojovací kus s dlhou životnosťou
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 15 x 55 x 60