Obojsmerná spojka

Obojsmerná spojka pre presné pripevnenie spojenia dvoch hadíc. Robustná kvalita a atraktívny dizajn.

Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, ako napríklad obojsmernú spojku na presné pripojenie dvoch hadíc. Obojsmernú spojku je možné univerzálne použiť so všetkými štandardnými záhradnými hadicami a zaujme robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Obojsmerná spojka je kompatibilná s tromi najpopulárnejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikacími systémami.

Vlastnosti a výhody
Robustný dizajn
  • Zaručuje odolnosť
Na spojenie 2 hadíc
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 51 x 36 x 36
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia