Obojsmerná spojka
Obojsmerná spojka pre presné pripevnenie spojenia dvoch hadíc. Robustná kvalita a atraktívny dizajn.
Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, ako napríklad obojsmernú spojku na presné pripojenie dvoch hadíc. Obojsmernú spojku je možné univerzálne použiť so všetkými štandardnými záhradnými hadicami a zaujme robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Obojsmerná spojka je kompatibilná s tromi najpopulárnejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Robustný dizajn
- Zaručuje odolnosť
Na spojenie 2 hadíc
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|51 x 36 x 36
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia