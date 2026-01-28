Súprava O-krúžkov
Súprava sa skladá zo 6 tesniacich krúžkov (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) a filtra pre postrekovač.
Spoľahlivé prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad súpravu O-krúžkov, ktorá sa skladá zo 6 tesniacich krúžkov (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) a filtra pre postrekovač. Súprava tesnení je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
1 filter zavlažovača
6 tesniacich krúžkov (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm)
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|17 x 17 x 3
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia