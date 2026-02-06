Súprava s univerzálnou hadicovou spojkou a 2-cestnou spojkou

Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - so súpravou s univerzálnou hadicovou a 2-cestnou spojkou. Flexibilný zásuvný systém podstatne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom dobrého zavlažovacieho systému. Súprava s univerzálnou hadicovou a 2-cestnou spojkou je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 105 x 50 x 140
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia