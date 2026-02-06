Súprava s univerzálnou hadicovou spojkou a 2-cestnou spojkou
Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - so súpravou s univerzálnou hadicovou a 2-cestnou spojkou. Flexibilný zásuvný systém podstatne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom dobrého zavlažovacieho systému. Súprava s univerzálnou hadicovou a 2-cestnou spojkou je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|105 x 50 x 140
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia