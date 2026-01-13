Trojcestná spojka
Trojcestná spojka na presné pripojenie troch hadíc. Robustná kvalita a atraktívny dizajn.
Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, napríklad trojcestnú spojku na presné pripojenie troch hadíc. Trojcestnú spojku je možné univerzálne použiť so všetkými štandardnými záhradnými hadicami a zaujme robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Trojcestná spojka je kompatibilná s tromi najpopulárnejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Robustný dizajn
- Zaručuje odolnosť
Na spojenie troch hadíc
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|15 x 65 x 60