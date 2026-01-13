Univerzálna hadicová spojka
Univerzálna hadicová spojka v ergonomickom prevedení pre pohodlnú manipuláciu.
Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher. Flexibilný systém zástrčiek výrazne zjednodušuje polievanie malých i veľkých záhrad a plôch. Pretože funkčné konektory kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými systémami klikania.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu.
Univerzálna (1/2“, 5/8“, 3/4“)
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 33 x 45