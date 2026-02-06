Kovová striekacia pištoľ Plus

Kovová striekacia pištoľ Plus s nastaviteľným vzorom striekania (plný prúd do hmly). Robustný a dlhotrvajúci. Na polievanie malých / stredných povrchov. S ergonomickou rukoväťou.

Striekacia pištoľ Plus s nastaviteľným vzorom postreku - od plného prúdu po striekajúcu hmlu - na zalievanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad je obzvlášť robustná a dlhotrvajúca. Či už na zalievanie plodín, okrasných alebo črepníkových rastlín alebo na čistenie záhradných strojov a nábytku - ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že dlhodobé používanie je hračka. Inovatívna záhradná striekacia pištoľ má aj ďalšie pôsobivé výhody, ako napríklad plynule nastaviteľnú reguláciu množstva vody a automatické uzamykanie alebo odomykanie jedným prstom. Okrem toho, že je zbraň mimoriadne užívateľsky príjemná a dokonale funkčná, zaujme aj atraktívnym dizajnom. V skratke: perfektné riešenie pre postrek v záhrade. V tejto chvíli stojí za zmienku, že spreje od spoločnosti Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými systémami klikania.

Vlastnosti a výhody
Aretácia
  • Fixovanie nastaveného prietoku
Tvar rozstrekovacieho prúdu nastaviteľný od plného prúdu po rozprašovanú hmlu
  • Od koncentrovaného a tvrdého prúdu po rozprašovaný a mäkký prúd
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Kovové teleso
  • Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Špeciálny povlak zo syntetickej živice
  • Obzvlášť odolná voči nárazom a nekĺzavá
Spúšťacia funkcia
  • Umožňuje plynulé nastavovanie prietoku vody
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 110 x 38 x 195

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Kovová striekacia pištoľ Plus
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia