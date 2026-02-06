Regulovateľná striekacia pištoľ
Regulovateľná striekacia pištoľ so štyrmi vzormi postreku na polievanie malých plôch a záhrad. Pohodlné nastavenie objemu vody iba jednou rukou.
Regulovateľná striekacia pištoľ so štyrmi vzormi postreku na polievanie malých plôch a záhrad. Či už na zalievanie plodín, okrasných alebo črepníkových rastlín alebo na čistenie záhradných strojov a nábytku - ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že dlhodobé používanie je hračka. Inovatívny záhradný striekací pištoľ má aj ďalšie pôsobivé výhody, napríklad trojstupňové nastavenie množstva vody. Okrem toho, že je zbraň mimoriadne užívateľsky príjemná a dokonale funkčná, zaujme aj atraktívnym dizajnom. V skratke: perfektné riešenie pre postrek v záhrade. V tejto chvíli stojí za zmienku, že spreje od spoločnosti Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými systémami klikania.
Vlastnosti a výhody
4 tvarov rozstrekovaného prúdu
Nastavenie prietoku vody jednou rukou
- Pre ľahkú manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|195 x 60 x 60
Výbava
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny