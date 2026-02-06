Regulovateľná striekacia pištoľ

Regulovateľná striekacia pištoľ so štyrmi vzormi postreku na polievanie malých plôch a záhrad. Pohodlné nastavenie objemu vody iba jednou rukou.

Regulovateľná striekacia pištoľ so štyrmi vzormi postreku na polievanie malých plôch a záhrad. Či už na zalievanie plodín, okrasných alebo črepníkových rastlín alebo na čistenie záhradných strojov a nábytku - ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že dlhodobé používanie je hračka. Inovatívny záhradný striekací pištoľ má aj ďalšie pôsobivé výhody, napríklad trojstupňové nastavenie množstva vody. Okrem toho, že je zbraň mimoriadne užívateľsky príjemná a dokonale funkčná, zaujme aj atraktívnym dizajnom. V skratke: perfektné riešenie pre postrek v záhrade. V tejto chvíli stojí za zmienku, že spreje od spoločnosti Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými systémami klikania.

Vlastnosti a výhody
4 tvarov rozstrekovaného prúdu
Nastavenie prietoku vody jednou rukou
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 195 x 60 x 60

Výbava

  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
Regulovateľná striekacia pištoľ
Regulovateľná striekacia pištoľ
Regulovateľná striekacia pištoľ
Regulovateľná striekacia pištoľ
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny