Súprava so striekacou pištoľou
Ihneď pripravená na zavlažovanie: Súprava obsahuje okrem striekacej pištole jednu prípojku na vodovodný kohútik ako aj 2 univerzálne spojky – jednu z toho so systémom Aqua Stop.
Súprava so všetkým, čo je potrebné na pohodlné zavlažovanie záhrady. Striekacia pištoľ (č. 2.645-265.0) zjednodušuje prácu vďaka aretovateľnej rukoväti, čím sa udržiava permanentný prietok vody. Ďalej je možné nastaviť 2 tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Na jednej strane môžete zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, a na druhej strane oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Okrem striekacej pištole sa v súprave nachádza prípojka na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2“ ako aj 2 univerzálne spojky (jedna so systémom Aqua Stop). Spojka so systémom Aqua Stop zabraňuje prietoku vody na konci záhradnej hadice aj vtedy, ak sa napríklad pri otvorenom vodovodnom kohútiku zloží postrekovač. Univerzálne spojky sa navyše hodia na všetky bežné priemery záhradných hadíc. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|167 x 42 x 142
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
