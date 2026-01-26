Nástenný držiak hadice HR 4.525 1/2" súprava
Súprava s nástenným držiakom hadice HR 4.525 1/2" obsahuje 25 m hadicu PrimoFlex (1/2"). S postrekovačom, sadou adaptéra pre mobilné a stacionárne použitie a extra hladkým bubnom hadice.
Súprava s nástenným držiakom HR 4.525 1/2" pripravená na pripojenie má robustný rám a obsahuje 25 m kvalitnú hadicu PrimoFlex 1/2". Hadicu je možné použiť na mobilné aj stacionárne zavlažovanie vďaka praktickej funkcii skladovania hadíc. Je vhodný najmä pre malé až stredne veľké záhrady. Ideálna šírka bubna hadice znamená, že môže bezpečne stáť aj na nerovnom povrchu, čím zaisťuje trvalo vysokú úroveň pohodlia pre obsluhu. Presne odmeraný priestor medzi hadicou a nohami stojana znamená, že sa dá hladko navíjať a odvíjať. Zhrnutie podrobností o vybavení: 25 m 1/2" hadica, tryska, 4 univerzálne hadicové konektory (3 bez a 1 s aqua stop) a G 3/4 adaptér s redukciou G 3/4 až G 1/2. Hadicové bubny Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Súprava pripravená na napojenie
- 25 m 1/2" hadica, tryska, 4 univerzálne hadicové konektory, G 3/4 odbočovací adaptér s reduktorom G 3/4 až G 1/2.
Nástenný držiak
- Jednoduchá a rýchla inštalácia praktického úložného dielu.
Bubon na hadicu v optimálnej šírke
- Dobrá stabilita (aj na nerovnom teréne).
Hladké navíjanie hadice
- Optimalizovaná vzdialenosť medzi nohami hadice a stojana pre pohodlnú manipuláciu a jednoduché navíjanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|318 x 572 x 420
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
